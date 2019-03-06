Son Dakika Haberleri: Ankara'da uyuşturucu satıcılarına dev operasyon

Ankara'da uyuşturucu satıcılarına dev operasyon

59 dakika önce

Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda 241 kişinin yakalanması için 245 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Ankara'da uyuşturucu satıcılarına dev operasyon, System.String[]
Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda 241 kişinin yakalanması için 245 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonunda sıra dışı bilgilere ulaşıldı...
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:35 

Uyuşturucu Ticareti, Ankara, Ekonomi
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