Ankara'da uyuşturucu satıcılarına dev operasyon
59 dakika önce
Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda 241 kişinin yakalanması için 245 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda 241 kişinin yakalanması için 245 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonunda sıra dışı bilgilere ulaşıldı...
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:35
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