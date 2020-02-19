Ankara'da uyuşturucu satıcısı jandarmanın takibi sonucu yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da uyuşturucu satıcısı jandarmanın takibi sonucu yakalandı - Son Dakika

Ankara'da uyuşturucu satıcısı jandarmanın takibi sonucu yakalandı

6 saat önce

Başkentte üzerinde ve aracında kullanıma hazır halde uyuşturucu madde bulunan kişi gözaltına alındı.

Ankara'da uyuşturucu satıcısı jandarmanın takibi sonucu yakalandı, System.String[]

Başkentte üzerinde ve aracında kullanıma hazır halde uyuşturucu madde bulunan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.İ'nin kent merkezinden temin ettiği uyuşturucu maddeyi Bala ilçesine getirerek satacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler, uyuşturucu satıcısının aracını Beynam Mahallesi girişinde durdurup arama yaptı. Aramada, kullanıma hazır hale getirilmiş 31 skunk ve psikotrop madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.İ, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:38 Kaynak: AA
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