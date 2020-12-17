Ankara'da uyuşturucu satışı nedeniyle çatışma: 2 ölü (2) - Son Dakika

Ankara'da uyuşturucu satışı nedeniyle çatışma: 2 ölü (2)
17.12.2020 02:42
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİAnkara'da, uyuşturucu madde satışı nedeniyle husumetli olan 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanarak, yakınları tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan İsmail Altun da doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ankara'da, uyuşturucu madde satışı nedeniyle husumetli olan 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanarak, yakınları tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan İsmail Altun da doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Ferhat EKİNCİ/ANKARA,
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