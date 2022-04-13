Ankara'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu tutuklandı - Son Dakika

Başkentte uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Afganistan uyruklu A.A'nın uyuşturucu satışı yaptığını belirledi.
Zanlının Akyurt ilçesindeki evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 kilo 805 gram metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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