Ankara'da uyuşturucu şebekesine şafak operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da uyuşturucu şebekesine şafak operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da uyuşturucu şebekesine şafak operasyonu: 10 gözaltı

6 saat önce

ANKARA'da, sokaklarda uyuşturucu satışı yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da uyuşturucu şebekesine şafak operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]

ANKARA'da, sokaklarda uyuşturucu satışı yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Başkent'in çeşitli yerlerinde uyuşturucu satan sokak satıcılarını takibe aldı. Önceden belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyona Narkotik ekiplerinin yanı sıra, Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube ekipleri de katıldı.

Özel Harekat ekipleri, şehrin farklı yerlerindeki 19 adrese baskın gerçekleştirdi. Kapıları koçbaşıyla kıran ekipler, belirtilen adreslerdeki 10 Suriyeli sokak satıcısını gözaltına aldı. Adreslerde ayrıca dedektör köpeklerle arama yapıldı. Adreslerdeki aramaların devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Görüntü dökümü:

Özel harekat timinin binaya girişi

Kapının koçbaşıyla kırılması

Dedektör köpekle arama çalışması

Kelepçelenen şüpheliden görüntü

Genel ve detay

Haber-Kamera:  Caner ÜNVER/ANKARA,


Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:45 Kaynak: DHA
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