Son Dakika Haberleri: Ankara'da Uyuşturucu Tacirlerine Darbe: 20 Gözaltı

Ankara'da Uyuşturucu Tacirlerine Darbe: 20 Gözaltı

25 dakika önce

Ankara'da jandarma ve polis ekiplerince çevik kuvvet, özel harekat ekiplerinin de katıldığı uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da Uyuşturucu Tacirlerine Darbe: 20 Gözaltı, System.String[]
Ankara'da jandarma ve polis ekiplerince çevik kuvvet, özel harekat ekiplerinin de katıldığı uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehirde uyuşturucu satan kullanan şüphelilere, Çubuk emniyet ve jandarma birimlerince 1 Toma, çevik kuvvet, özel harekat destekli dev operasyon yapıldı. Uzun süren çalışmalardan ve araştırmalardan sonra, emniyet ve jandarma birimleri 24 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu kullanan imalat ve ticaretini yapan 20 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde, 4 adet av tüfeği 4 adet kurusıkı tabanca 50 adet 7.65 mermi, yasak yayın, suçtan elde edilen 7 bin TL, dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 9'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

(İrfan Çalışkan - Musa Erdoğan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:46 Kaynak: İHA

Jandarma, Ankara, 3. Sayfa
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