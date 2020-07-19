Ankara'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 gözaltı
ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 9 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 9 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keçiören ilçesinde 17 Temmuz Cuma günü saat 17.40 sıralarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada ise 9 kilo 400 gram eroin, 2 hassas terazi ve uyuştu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 565 TL ele geçirildi. 6 şüpheli hakkında, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.Soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 00:07 Kaynak: DHA
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