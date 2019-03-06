Son Dakika Haberleri: Ankara'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Organize Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 241 Kişinin...

Ankara'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Organize Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 241 Kişinin...

53 dakika önce

Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda 241 kişinin yakalanması için 145 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Ankara'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Organize Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 241 Kişinin..., System.String[]
Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda 241 kişinin yakalanması için 145 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:57 Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Ankara, Güncel
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