Son Dakika Haberleri: Ankara'da Uyuşturucu Ticaretine 7 Tutuklama

Ankara'da Uyuşturucu Ticaretine 7 Tutuklama

47 dakika önce

ANKARA'nın Mamak ilçesinde polis ekipleri, yeni yılın ilk 11 gününde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 11 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara'da Uyuşturucu Ticaretine 7 Tutuklama, System.String[]
ANKARA'nın Mamak ilçesinde polis ekipleri, yeni yılın ilk 11 gününde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 7'si mahkemece tutuklanırken, 4'ünün işlemleri sürüyor.

Mamak Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 2019 yılının ilk 11 gününde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlar yaptı. Operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Tıp Fakültesi Caddesi'nde 5 şeffaf poşette 11,8 gram eroin ve bir miktar parayla yakalanan Kadir Y.,  Aşık Veysel Mahallesi'ndeki evinde 16,4 gram eroinle yakalanan  Mert Can D., yine evinde 43,8 gram eroin ve bir miktar parayla yakalanan Zeynal D. ile  Gültepe Mahallesi'ndeki evinde yakalanan Tandoğan K.'nın ise emniyette işlemleri sürüyor. Şüphelilerden Kadir Y.'nin 6 yıl, Zeynal D.'nin ise 3 yıl kesinleşmiş hapis cezalarıyla arandıkları belirlendi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:00 Kaynak: DHA

Mamak, Ankara, Güncel
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