Ankara'da Uyuşturucu Ticaretine 7 Tutuklama
47 dakika önce
ANKARA'nın Mamak ilçesinde polis ekipleri, yeni yılın ilk 11 gününde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 11 kişiyi gözaltına aldı.
ANKARA'nın Mamak
ilçesinde polis ekipleri, yeni yılın ilk 11 gününde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 7'si mahkemece tutuklanırken, 4'ünün işlemleri sürüyor.
Mamak Emniyet Müdürlüğü
Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 2019 yılının ilk 11 gününde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlar yaptı. Operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Tıp Fakültesi Caddesi'nde 5 şeffaf poşette 11,8 gram eroin ve bir miktar parayla yakalanan Kadir Y., Aşık Veysel
Mahallesi'ndeki evinde 16,4 gram eroinle yakalanan Mert Can
D., yine evinde 43,8 gram eroin ve bir miktar parayla yakalanan Zeynal D. ile Gültepe
Mahallesi'ndeki evinde yakalanan Tandoğan K.'nın ise emniyette işlemleri sürüyor. Şüphelilerden Kadir Y.'nin 6 yıl, Zeynal D.'nin ise 3 yıl kesinleşmiş hapis cezalarıyla arandıkları belirlendi.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:00 Kaynak: DHA
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