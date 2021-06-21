Ankara'da 1 haftada 362 şüpheli narkotik ekiplerince gözaltına alındı - Son Dakika

Ankara'da narkotik ekiplerinin son 1 haftada yaptığı operasyon ve denetimlerde 362 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 14-20 Haziran tarihlerinde Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yapılan operasyon ve denetimlerde gözaltına alınan 362 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

Operasyonlarda 11 kilogram esrar, 500 gram eroin, 1 kilogram 300 gram metamfetamin, 1 kilogram 600 gram bonzai ile 2 bin 200 adet sentetik ecza ele geçirildi.