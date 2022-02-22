Uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi ailesine teslim edildi - Son Dakika

Ankara'nın Sincan ilçesinde uzaklaştırma kararı aldırdığı kocasının, çalıştığı okulda bıçaklayarak öldürdüğü temizlik görevlisi Gülsüm K'nin cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumundan alınarak defnedilmek üzere memleketi Mersin'e götürüldü.

Olayın ardından Keçiören Adli Tıp Kurumuna getirilen Gülsüm K'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Gülsüm K'nin cenazesinin, memleketi Mersin'de toprağa verileceği öğrenildi.

Cenazeyi teslim almak üzere Adli Tıp Kurumunda bekleyen aile fertlerinden Gülsüm K'nin dayısı Şeref Gilik, zanlı Mehmet K'nin, daha önce farklı bir olaydaki darp suçundan hükümlü olduğunu ve denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye edildiğini söyledi.

-"Boşanma davaları 3 Mart'ta idi"

Gülsüm K. ve zanlı Mehmek K'nin, aralarındaki tartışmalardan dolayı ayrılmaya karar verdiğini ve 3 Mart'ta aile mahkemesinde duruşmalarının olacağını anlatan Şeref Gilik, "(Mehmet K.) Pusu atmış, okul dağıldıktan, personel dağıldıktan sonra tek yakalamış, sınıfta bıçaklamış, tamamen kontrollü ve bilinçli şekilde öldürmeye gelmiş." dedi.

Çiftin biri 9, diğeri 5 yaşında iki çocuğu bulunduğunu söyleyen Şeref Gilik, "Başımız sağ olacak olmasına ama kadın erkek fark etmeksizin bir insana ne zaman değer verilecek, bu cinayetlerin önüne nasıl geçilecek?" diye sordu.

Mersin'de oturan ve olayı duyduktan sonra Ankara'ya geldiğini belirten kadının diğer dayısı Murat Gilik de ölen ve öldürülenin ikisinin de akrabası olduğunu söyledi.

Cinayetlerin önlenmesi için kanun değişikliği yapılmasını ve gerekirse taraflardan birinin farklı bir şehirde yaşamaya mecbur edilmesini isteyen Muat Gilik, çiftin aralarında uzun zamandır sıkıntı olduğunu, bir süre ayrı yaşadıktan sonra tekrar birleştiklerini anlattı.

3-4 yıl önce Ankara'ya gelen çiftin aralarının iyi olduğunu sandıklarını ifade eden Murat Gilik, olayı duydukları zaman çok üzüldüklerini dile getirdi.

Olay yerinden kaçan şüpheli Mehmet K'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Sincan'da bir ortaokulda temizlik görevlisi olarak çalışan 29 yaşındaki 2 çocuk annesi Gülsüm K, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 33 yaşındaki eşi Mehmet K. tarafından dün okul içerisinde bıçaklanmış, kaldırıldığı Sincan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.