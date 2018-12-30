Son Dakika Haberleri: Ankara'da Vatandaşlar Alışveriş Merkezlerine Akın Etti

Ankara'da Vatandaşlar Alışveriş Merkezlerine Akın Etti

1 saat önce

ANKARA'da yeni yıl öncesi vatandaşlar alışveriş merkezlerine akın etti.

Ankara'da Vatandaşlar Alışveriş Merkezlerine Akın Etti, System.String[]
ANKARA'da yeni yıl öncesi vatandaşlar alışveriş merkezlerine akın etti.

Başkentte hem hafta sonu dolayısıyla hem de yeni yıl öncesi vatandaşlar alışveriş merkezlerini tercih etti. Kent merkezinde bulunan bir çok alışveriş merkezi soğuk havanın etkisi ile de hınca hınç doldu. Alışveriş merkezine çocukları ile gelen aileler yeni yıl alışveriş yaptı. Çocuklar ise alışveriş merkezleri içerisinde bulunan yeni yıla özel oyun alanlarında doyasıya eğlendi. Alışveriş merkezinde ayrıca konser ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Alışveriş merkezine akın eden vatandaşların bol bol alışveriş yaptıkları görüldü.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:21 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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