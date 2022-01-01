Eskişehir ve Kütahya'da vatandaşlar sabah namazında buluştu - Son Dakika

Eskişehir'de ve Kütahya'da vatandaşlar "Sabah Namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız" programında sabah namazında bir araya geldi.

İl Müftülüğünce Eskişehir'deki Reşadiye Camisi'nde düzenlenen programda, Hacı Bayram-ı Veli Camisi baş imam hatibi Ahmet Karalı tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftüsü Bekir Gerek'in konuşma yaptığı etkinliğe, Vali Erol Ayyıldız, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan'ın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Camiden çıkışta çorba ikramında bulunuldu.

Kütahya

Tarihi Ulu Cami'de düzenlenen programa katılan vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve dualar okudu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ve Hac Hizmetleri Daire Başkanı Süleyman Sarı da konuşma yaparak, sabah namazının camilerde kılınmasının önemine değindi.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın duasıyla sona eren etkinlikte katılımcılara çorba ikram edildi.