Ankara'da vatandaşlardan Bakan Soylu'ya destek - Son Dakika

ANKARA'da bazı vatandaşlar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek amacıyla konutunun önünde toplandı.

Çankaya Caddesi'nde üzerindeki İçişleri Bakanlığı Resmi Konutu önünde, sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından bir grup vatandaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek amacıyla toplandı. Burada İstiklal Marşı okuyan vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla sloganlar atarak Bakan Soylu'ya destek verdiler. Vatandaşlar bir süre sonra daha sonra dağıldı.