Ankara'da vatandaşlardan Bakan Soylu'ya destek - Son Dakika

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Ankara'da vatandaşlardan Bakan Soylu'ya destek
40 dakika önce
Ankara'da vatandaşlardan Bakan Soylu'ya destekANKARA'da bazı vatandaşlar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek amacıyla konutunun önünde toplandı.
Ankara'da vatandaşlardan Bakan Soylu'ya destek
ANKARA'da bazı vatandaşlar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek amacıyla konutunun önünde toplandı.
Çankaya Caddesi'nde üzerindeki İçişleri Bakanlığı Resmi Konutu önünde, sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından bir grup vatandaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek amacıyla toplandı. Burada İstiklal Marşı okuyan vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla sloganlar atarak Bakan Soylu'ya destek verdiler. Vatandaşlar bir süre sonra daha sonra dağıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:46 Kaynak: DHA
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