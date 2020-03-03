Ankara'da vefat eden polis memuru Boyabat'ta toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da vefat eden polis memuru Boyabat'ta toprağa verildi - Son Dakika

Ankara'da vefat eden polis memuru Boyabat'ta toprağa verildi

6 saat önce

Ankara'da hastalığı nedeniyle tedavi gören ve önceki gün vefat eden polis memuru memleketi Boyabat ilçesinde defnedildi.

Ankara'da hastalığı nedeniyle tedavi gören ve önceki gün vefat eden polis memuru memleketi Boyabat ilçesinde defnedildi.

Yakınları tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan polis memuru Mutlu Temel'in cenazesi ilçedeki baba ocağına getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Temel'in cenazesi Darıözü Köyü Cami avlusuna götürüldü.

İkindi vakti kılınan namazın ardından Temel'in cenazesi aynı köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Hakan Başakçı, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat Keskin, emniyet personeli ve diğer ilgililer katıldı.

Ankara'da vefat eden polis memuru Boyabat'ta toprağa verildi

Jandarma, Boyabat, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:18 Kaynak: AA
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