Ankara'da vergi dairesine 2018'de PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırı davasında 8 sanık 1 yıl... - Son Dakika

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Ankara'da vergi dairesine 2018'de PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırı davasında 8 sanık 1 yıl...
6 saat önce
Ankara'da vergi dairesine 2018'de PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırı davasında 8 sanık 1 yıl 3 ay ile 53 yıl 4 ay arasında hapse çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:50 Kaynak: AA
Ankara'da vergi dairesine 2018'de PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırı davasında 8 sanık 1 yıl 3 ay ile 53 yıl 4 ay arasında hapse çarptırıldı.
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