Ankara'da vergi dairesine 2018'de PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırı davasında 8 sanık 1 yıl... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da vergi dairesine 2018'de PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırı davasında 8 sanık 1 yıl... - Son Dakika

Ankara'da vergi dairesine 2018'de PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırı davasında 8 sanık 1 yıl...

6 saat önce

Ankara'da vergi dairesine 2018'de PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırı davasında 8 sanık 1 yıl 3 ay ile 53 yıl 4 ay arasında hapse çarptırıldı.

Ankara'da vergi dairesine 2018'de PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırı davasında 8 sanık 1 yıl..., System.String[]

Ankara'da vergi dairesine 2018'de PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırı davasında 8 sanık 1 yıl 3 ay ile 53 yıl 4 ay arasında hapse çarptırıldı.

Ankara, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:50 Kaynak: AA
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