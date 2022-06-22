Son dakika haberleri... Veterinere cinsel saldırıdan yargılanan öğretim üyesine 9 yıl hapis

Ankara'da veterinere cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretim üyesi 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Hasan Bilgili, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Çağla B.'ye cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanıp tahliye edilmişti. Bilgili'nin yardımcısı Serkan Durmaz hakkında ise aynı olayda 'yetkisiz tıbbı müdahalede bulunmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. Davanın geçen celsesinde sanıklar hakkında mütalaa açıklanmış ve sanıklardan Hasan Bilgili hakkında 'cinsel saldırı' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, diğer iki sanık hakkında da beraat talep edilmişti. Duruşmada savunma yapan Bilgili, "Üniversitedeki görevimden emekli olmak zorunda kaldım. Mağdur benim, cinsel saldırıda bulunmadım ve tehdit etmedim. Yeğenim öldü cenazesine bile gidemedim. 3 yıldır tecavüzcü diye anılıyorum, aklanacağıma inanıyorum ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

Sanığın ve taraf avukatlarının beyanını dinleyen mahkeme, tutuksuz yargılanan hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili'ye 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 9 yıl hapis cezası verirken, hükümle birlikte sanığın tutuklanmasına karar verdi. Bilgili'nin yardımcısı Serkan Durmaz ile delilleri yok etmekle suçlanan Dr. Hüseyin Şenyurt ise beraat etti. - ANKARA