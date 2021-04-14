Ankara'da veteriner teknisyeninin bahçesine yapılan baskında yasaklı ırk bulundu - Son Dakika

Ankara'da veteriner teknisyeninin bahçesine yapılan baskında yasaklı ırk bulundu

14.04.2021 07:58
Ankara'da veteriner teknisyeninin bahçesine yapılan baskında yasaklı ırk bulundu, System.String[]

Ankara'nın Çankaya ilçesinde çevredeki hayvanseverlerin şikayeti üzerine veteriner teknisyeninin bahçesine yapılan baskında ekipler, 1 adet pitbull cinsi yasaklı ırk köpeği barınağa götürdü.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde çevredeki hayvanseverlerin şikayeti üzerine veteriner teknisyeninin bahçesine yapılan baskında ekipler, 1 adet pitbull cinsi yasaklı ırk köpeği barınağa götürdü.

Ankara'da bir veteriner teknisyeninin bahçesinde beslediği köpeklerin, bahçeden çıkarak çevredeki köpeklere saldırdığını fark eden hayvanseverler durumu ekiplere bildirdi. Bunun üzerine bahçeye gece geç saatlerde baskın yapan ekipler, veteriner teknisyeninin beslediği pitbull cinsi yasaklı ırk köpeği uyuşturarak barınağa götürdü.

Hayvanseverlerin tepki gösterdiği veteriner teknisyeni, yasaklı ırk köpeği uyutulmaktan son an da kurtardığını ve bahçesinden çıkarmadığını söyledi. Veteriner teknisyeninin beslediği köpeklerin başka köpeklere saldırdığı anları kameralara kaydeden hayvanseverler ise duruma itiraz eden teknisyene sokak köpeklerinin görüntülerini hatırlattı. Ekipler, uyuşturulan köpeği alarak olay yerinden uzaklaştı. - ANKARA

Ankara'da veteriner teknisyeninin bahçesine yapılan baskında yasaklı ırk bulundu
Ankara'da veteriner teknisyeninin bahçesine yapılan baskında yasaklı ırk bulundu
Ankara'da veteriner teknisyeninin bahçesine yapılan baskında yasaklı ırk bulundu
Ankara'da veteriner teknisyeninin bahçesine yapılan baskında yasaklı ırk bulundu
Ankara'da veteriner teknisyeninin bahçesine yapılan baskında yasaklı ırk bulundu

Veteriner, Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da veteriner teknisyeninin bahçesine yapılan baskında yasaklı ırk bulundu - Son Dakika


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