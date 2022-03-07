Ankara'da viraja hızlı giren çekici iki kamyona çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Ankara'da viraja hızlı giren çekici iki kamyona çarptı: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde viraja hızlı giren çekici 2 kamyona çarptı. Kazada çekicinin şoförü hafif şekilde yaralandı.

Olay Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Zir vadisi 5.kilometresinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre viraja hızlı giren M.Y. kontrolündeki 06 FV 1990 plakalı çekici B.K. kontrolündeki 06 YH 118 plakalı ile İ.S. kontrolündeki 06 RY 050 plakalı 2 kamyona çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada çekicinin şoförü hafif şekilde yaralandı. Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı kaza ile ilgili inceleme başlattı.