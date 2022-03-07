Ankara'da viraja hızlı giren çekici iki kamyona çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da viraja hızlı giren çekici iki kamyona çarptı: 1 yaralı

07.03.2022 21:53

Ankara'da viraja hızlı giren çekici iki kamyona çarptı: 1 yaralı Ankara'nın Sincan ilçesinde viraja hızlı giren çekici 2 kamyona çarptı.

Ankara'da viraja hızlı giren çekici iki kamyona çarptı: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde viraja hızlı giren çekici 2 kamyona çarptı. Kazada çekicinin şoförü hafif şekilde yaralandı.

Olay Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Zir vadisi 5.kilometresinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre viraja hızlı giren M.Y. kontrolündeki 06 FV 1990 plakalı çekici B.K. kontrolündeki 06 YH 118 plakalı ile İ.S. kontrolündeki 06 RY 050 plakalı 2 kamyona çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada çekicinin şoförü hafif şekilde yaralandı. Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Ankara'da viraja hızlı giren çekici iki kamyona çarptı: 1 yaralı
Ankara'da viraja hızlı giren çekici iki kamyona çarptı: 1 yaralı
Ankara'da viraja hızlı giren çekici iki kamyona çarptı: 1 yaralı

YORUMLAR
500
Son Dakika | Terörle mücadele gazisi Faruk Güney hayatını kaybetti Son Dakika | Terörle mücadele gazisi Faruk Güney hayatını kaybetti Başkentte trafik kazası... Otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada Başkentte trafik kazası... Otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada

Zir Vadisi, Jandarma, Sincan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da viraja hızlı giren çekici iki kamyona çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
21:41 TFF'den yayın ihalesi açıklaması! Saran Group ve TRT'yi imzaya davet etti
21:23 Burak Elmas'tan Fatih Terim ve eşine davet! Barcelona'da buzlar eriyecek
21:03 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 132 kişi hayatını kaybetti, 34 bin 343 yeni vaka tespit edildi
21:01 3 saat süren Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri bitti! Açıklama bekleniyor
20:37 Fenerbahçe-Trabzonspor maçının yankıları devam ediyor! Erman Toroğlu canlı yayında sinirlerine hakim olamadı
20:34 Canlı yayında büyük gaf! Ebru Şancı'dan Serenay Sarıkaya'ya ayı benzetmesi
20:13 Dev karşılaşma! Beşiktaş evinde Başakşehir'i ağırlıyor
19:48 Kar kapıda! Meteoroloji 5 gün sürecek soğuk hava dalgası için uyardı
19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Azak Denizi'nde bekletilen 30 yağ gemisi Türkiye'ye gelecek
19:38 Mesut Özil'in Trabzonspor maçındaki görüntüsü taraftarı delirtti! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 22:02:33. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da viraja hızlı giren çekici iki kamyona çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement