Ankara'da yaban hayvanları için yem bırakıldı - Son Dakika

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Nallıhan şefliği tarafından özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarının ve kuş türlerinin aç kalmasını önlemek, yerleşim merkezlerine inmesinin önüne geçmek için yaban hayatına yem takviyesi yapıyor.



Havaların soğumaya başlamasıyla yaban hayvanlarını beslemek için çalışmalarını sürdüren ekipler, hayvanların aç kalmaması için yemleme çalışmalarına devam ediyor.



Bu kapsamda ekipler tarafından ilçenin birçok noktasına yem ve saman doğaya bırakıldı.