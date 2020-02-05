Ankara'da yabancı öğrencilerden sorumlu FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da yabancı öğrencilerden sorumlu FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Ankara'da yabancı öğrencilerden sorumlu FETÖ şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Ankara'da okuyan yabancı öğrencilerden sorumlu FETÖ şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da yabancı öğrencilerden sorumlu FETÖ şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Ankara'da okuyan yabancı öğrencilerden sorumlu FETÖ şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Aralık 2017'de FETÖ'nün "gaybubet" evlerine yönelik operasyon düzenlenmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Firari durumdaki A.K. ve eşi A.K.. 31 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonla saklandıkları evde yakalandı. ByLock kullanıcısı ve örgütün Ankara'da okuyan yabancı öğrencilerinden sorumlu olduğu tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, A.K.'nin tutuklanmasına, eşi A.K.'nin ise elektronik kelepçe takılarak ev hapsi cezasına çarptırılmasına karar verdi. - ANKARA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:08 Kaynak: İHA
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