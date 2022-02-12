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Ankara'da yabancı uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Ankara'da yabancı uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı

12.02.2022 12:07
Ankara'da yabancı uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara'da Altındağ ile Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) yapılan uygulamada yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara'da Altındağ ile Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) yapılan uygulamada yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapılar Şube Müdürlüğü ekiplerince, Altındağ ve AŞTİ'de gerçekleştirilen uygulamalarda ülkeye kanun dışı yöntemlerle girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan şahısların sınır dışı edilmesi için gereken işlemlerin başlatıldığı belirtildi. - ANKARA

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Afganistan, Altındağ, Göçmen, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da yabancı uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da yabancı uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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