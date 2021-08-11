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Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması infial yarattı! Mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika

Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması infial yarattı! Mahalleli sokağa döküldü

11.08.2021 11:40

Ankara'da bir parkta mahalle sakinleri ile yabancı uyruklu vatandaşlar arasında çıkan kavgada, iki Türk genci yar aldı. Olayın ardından bir araya gelen 100 kişilik bir grup, yabancılara ait iş yerleri ve araçlara zarar verdi. Yaşanan gerginlik, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla'nın olay yerine gelip mahalleliyi sakinleştirmesi üzerine sona erdi.

Dün akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana gelen olayda, İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre yabancı uyruklu Y.A., yanında bulunan bıçakla Emirhan Yalçın (18) ve Ali Yasin Güler'i yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Emirhan Yalçın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali Yasin Güler de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Yalçın'ın durumunun kritik olduğu belirtilirken, Güler'in ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatan polis, şüpheli Y.A.'yı kısa sürede yakaladı.

POLİS KIZGIN MAHALLELİYİ GÜÇLÜKLE YATIŞTIRDI

Yaşanan olayın ardından mahalle sakinleri, parkta toplanarak tepki gösterdi. Yaklaşık 100 kişi, yabancılara ait iş yerleri ve araçlara zarar verdi. Polis ekipleri, olayları güçlükle yatıştırdı. Ardından olay yerine gelen Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, mahalle sakinleriyle görüşerek, evlerine dönmeleri konusunda ikna etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması infial yarattı! Mahalleli sokağa döküldü

Cumali Atilla, Altındağ, Ankara, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması infial yarattı! Mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika


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