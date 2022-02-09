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Ankara'da yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ankara'da yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan 2 şüpheli yakalandı

09.02.2022 21:04
Ankara'da yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan 2 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Ankara genelinde meydana gelen İnsan Ticareti suçu ile ilgili yapılan uzun süreli takipler sonucunda 08/02/2022 tarihinde il genelinde planlı operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli konumunda bulunan T.A. ve İ.Y. isimli 2 şüpheli şahıs operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlangıcından itibaren şüpheliler tarafından fuhşa zorlanan toplam 17 yabancı uyruklu mağdur kadın ifadelerine başvurmak üzere şube müdürlüğüne intikal ettirildi.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce soruşturma kapsamında yapılan uzun süreli teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde Ankara'da ikamet eden, şüpheli şahısların yurtdışında yaşayan bir takım yabancı uyruklu bayanları hasta bakıcılığı, çocuk bakıcılığı vb. işler bulmak vaadiyle kandırarak Türkiye'ye getirttiği ve sonrasında iş bulamayıp ekonomik olarak zor durumda kalan bu kadınları fuhşa zorladıkları, şüphelilerin ekonomik olarak zor durumda olan mağdur kadınların ülkelerinde bulunan ailelerine para göndererek şahısları borçlandırdıkları, pasaportlarına el koyarak vermedikleri ve üzerinde oluşturdukları baskı ile nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle fuhşa zorladıkları mağdur bayanlara ve kendilerini fuhuş yapmak için arayan şahıslara otel ayarlayarak fuhşa yer temin ettirdikleri, mağdur bayanların kazanmış oldukları paraların yarsına el koyarak komisyon aldıkları şüpheli şahısların ellerinde bu şekilde fuhşa zorlanan çok sayıda yabancı uyruklu mağdur kadınların bulunduğu, bu mağdurların kendilerince kiralanan bir takım evlerde barındırdıkları tespit edildi. Şüpheli şahısların, işlemlerinin tamamlanmalarının akabinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sev edileceği belirtildi. - ANKARA

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Başsavcılığı, Göçmen, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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