Ankara'da suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 43'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Türkiye'de oturum veya çalışma izni almak isteyen yabancıların işlerini takip etmek vaadiyle rüşvetle sahte belge düzenlenerek oturum alındığı tespit edildi.

Bu kapsamda suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından teknik ve fiziki takip sonrasında ülke genelinde 11'i kamu görevlisi, 1'i avukat 51 şüpheliden 43'ü gözaltına alındı.

Firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.