Ankara'da yabancı uyruklu uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da yabancı uyruklu uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da yabancı uyruklu uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 10 gözaltı

6 saat önce

Ankara'da narkotik ekiplerinin şafak vakti düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da yabancı uyruklu uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]

Ankara'da narkotik ekiplerinin şafak vakti düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenledi. Edinilen bilgilere göre, yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda tamamı yabancı uyruklu kişilerden oluşan bir suç örgütü tespit eden Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti. İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceden belirlenen 19 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyona Özel Harekat ekipleri de katıldı. Evlerde özel eğitimli köpeklerle arama yapan ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı. Baskın yapılan adreslerde aramaların devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi. - ANKARA

Narkotik, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ankara'da ekmeğe bir yılda ikinci zam geldi
18 katlı apartmanın kapalı otoparkında 2 araç yandı Eski AK Partili vekil "Erdoğan 50+1'den rahatsız" dedi ve ekledi: Parlamenter sisteme dönülecek 'Kullanıcıyım' dedi, tahlilde uyuşturucu çıkmayınca 12,5 yıl hapse çarptırıldı

Son Dakika Haberleri
15:32 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete Libya tezkeresi çağrısı: Diplomatik olarak önayak olmalıyız - Son Dakika Haber
15:27 Vicdansız sürücü her yerde aranıyor - Son Dakika Haber
15:25 Carlos Ghosn: Nissan'ın eski CEO'su Japonya'dan nasıl kaçtı? - Son Dakika Haber
15:23 Xiaomi'den 'yapay zeka' ve 5G'ye 7 milyar dolarlık yatırım - Son Dakika Haber
15:21 Libya tezkeresinin oylandığı oturuma Kabine'den hiçbir bakanın katılmaması dikkat çekti - Son Dakika Haber
15:20 Erdoğan'ın "Muharrem İnce'ye dava açın" çağrısına sadece 9 vekil uydu - Son Dakika Haber
14:52 Silahlı soyguncu duyduğu ses sonrası arkasına bakmadan kaçtı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 15:37:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da yabancı uyruklu uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]