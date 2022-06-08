Ankara'da yağış sonrası oluşan göletler sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da yağış sonrası oluşan göletler sürücülere zor anlar yaşattı

08.06.2022 20:05

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sağanak yağış sonrası oluşan göletler sürücülere zor anlar yaşattı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sağanak yağış sonrası oluşan göletler sürücülere zor anlar yaşattı. Keçiören'de ise sele kapılan bir vatandaş son anda kurtarıldı.

Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan göletler sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler göletlerden son anda kurtulurken kimi sürücüler araçlarını ittirmek zorunda kaldı. Aniden bastıran yağış sonucu Keçiören'in bazı sokaklarında küçük çapta sel meydana geldi. Sele kapılan bir vatandaş ise çevredekilerin yardımıyla son anda kurtuldu.

AŞIRI YAĞIŞ NEDENİYLE YOL ÇÖKTÜ

Çankaya Kırıkkonaklarda aşırı yağış nedeniyle yol çöktü. Çöken yol nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken sürücüler geri dönmek zorunda kaldı. Trafiğe kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler çöken yolda çalışmalarına devam ediyor.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Ankara'da yağış sonrası oluşan göletler sürücülere zor anlar yaşattı
Ankara'da yağış sonrası oluşan göletler sürücülere zor anlar yaşattı
Ankara'da yağış sonrası oluşan göletler sürücülere zor anlar yaşattı
Ankara'da yağış sonrası oluşan göletler sürücülere zor anlar yaşattı
Ankara'da yağış sonrası oluşan göletler sürücülere zor anlar yaşattı

YORUMLAR
500
Ankara'daki sağanak sonrası bir kadın su basan yolda zor anlar yaşadı Ankara'daki sağanak sonrası bir kadın su basan yolda zor anlar yaşadı Şehir merkezine inen boz ayı, vatandaşlara zor anlar yaşattı Şehir merkezine inen boz ayı, vatandaşlara zor anlar yaşattı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da yağış sonrası oluşan göletler sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:10 Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya şimdiye kadarki en ciddi gıda, enerji ve ekonomik krizin eşiğinde
21:07 Liverpool, Darwin Nunez için yaklaşık 100 milyon euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor
21:03 Kumsaati Engelliler Derneği için yapılan bağışı beğenmeyen çalışan, küstah tavırlarıyla tepki çekti
20:37 "6. Yargı Paketi" Kanun Teklifi kabul edildi! Stokçular için hapis cezası 1-3 yıla çıkarıldı
20:28 Fenerbahçe ve Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maç tarihleri açıklandı!
19:53 Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov görüşmesine beden dilleri damga vurdu
19:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da kurulan Amerikan üslerine tepki gösterdi
19:31 Kabataş-Bağcılar hattında tramvay ile polis aracı çarpıştı: 3 polis yaralı
19:29 Şeyma Subaşı'nın Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın paylaşımına kalpli yorumu sosyal medyayı salladı
19:03 Kira artış oranlarına yüzde 25 oranında sınırlama getiren önerge yasalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 21:24:53. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da yağış sonrası oluşan göletler sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement