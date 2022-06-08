Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan göletler sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler göletlerden son anda kurtulurken kimi sürücüler araçlarını ittirmek zorunda kaldı. Aniden bastıran yağış sonucu Keçiören'in bazı sokaklarında küçük çapta sel meydana geldi. Sele kapılan bir vatandaş ise çevredekilerin yardımıyla son anda kurtuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'da yağış sonrası oluşan göletler sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

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