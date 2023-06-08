Ankara'da yağışlar sonrası Karadeniz esintileri! Dağlar ve tepeler yeşile boyandı

Ne dolar ne altın ne de euro! Kurdaki yükseliş sonrası vatandaşın gözdesi oldu

Kıyıdakilerin önünde köpekbalığı tarafından böyle parçalandı

"Kılıçdaroğlu'nun yerine kim geçsin?" anketi! İlk sıradaki en yakın rakibine fark attı

Ankara, mayıs ayı boyunca ve haziran ayının ilk haftasında aralıksız devam eden yağışlarla yeşile büründü. Zaman zaman sel felaketlerine de yol açan sağanakla kente su veren barajlar geçen yılki seviyenin üstüne çıkarken doğa da canlandı.

TABLOLUK MANZARALAR ORTAYA ÇIKARDI

Ankara'nın dağları ve tepeleri yeşilin her tonuyla tanışırken uzun süre sonra yüzünü gösteren güneş, Karadeniz Bölgesi'ni aratmayan yeşil örtüyü gözler önüne serdi. Çankaya ilçesindeki Yeşilkent Mahallesi'nde akasya ve çam ağaçları ile buluşan çayırlar tabloluk manzaralar ortaya çıkardı.

GÖRÜNTÜLER ETKİLEYİCİ

Bozkır olarak bilinen kentte yeşeren çayırların ormanlarla bütünleştiği alanlar ve oluşan çiçek tarlalarının etkileyici görüntüsü, AA tarafından dronla havadan görüntülendi.