Ankara'da yağışlar sonrası Karadeniz esintileri! Dağlar ve tepeler yeşile boyandı - Son Dakika
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Ankara'da yağışlar sonrası Karadeniz esintileri! Dağlar ve tepeler yeşile boyandı

08.06.2023 10:58

Ankara'da yaklaşık bir aydır aralıksız devam eden yağışlar, bitki örtüsü bozkır olan Başkentte Karadeniz şehirlerini andıran görüntüler ortaya çıkarttı. Şehrin dağları ve tepeleri yeşilin her tonuyla tanışırken uzun süre sonra yüzünü gösteren güneş, yeşil örtüyü gözler önüne serdi.

Ankara, mayıs ayı boyunca ve haziran ayının ilk haftasında aralıksız devam eden yağışlarla yeşile büründü. Zaman zaman sel felaketlerine de yol açan sağanakla kente su veren barajlar geçen yılki seviyenin üstüne çıkarken doğa da canlandı.

TABLOLUK MANZARALAR ORTAYA ÇIKARDI

Ankara'nın dağları ve tepeleri yeşilin her tonuyla tanışırken uzun süre sonra yüzünü gösteren güneş, Karadeniz Bölgesi'ni aratmayan yeşil örtüyü gözler önüne serdi. Çankaya ilçesindeki Yeşilkent Mahallesi'nde akasya ve çam ağaçları ile buluşan çayırlar tabloluk manzaralar ortaya çıkardı.

Aralıksız yağışlar Ankara'yı adeta Karadeniz'e çevirdi! Dağlar tepeler yeşil örtüyle kaplandı

GÖRÜNTÜLER ETKİLEYİCİ

Bozkır olarak bilinen kentte yeşeren çayırların ormanlarla bütünleştiği alanlar ve oluşan çiçek tarlalarının etkileyici görüntüsü, AA tarafından dronla havadan görüntülendi.

Aralıksız yağışlar Ankara'yı adeta Karadeniz'e çevirdi! Dağlar tepeler yeşil örtüyle kaplandı
Aralıksız yağışlar Ankara'yı adeta Karadeniz'e çevirdi! Dağlar tepeler yeşil örtüyle kaplandı
Aralıksız yağışlar Ankara'yı adeta Karadeniz'e çevirdi! Dağlar tepeler yeşil örtüyle kaplandı
Aralıksız yağışlar Ankara'yı adeta Karadeniz'e çevirdi! Dağlar tepeler yeşil örtüyle kaplandı
Aralıksız yağışlar Ankara'yı adeta Karadeniz'e çevirdi! Dağlar tepeler yeşil örtüyle kaplandı
Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ankara'da yağışlar sonrası Karadeniz esintileri! Dağlar ve tepeler yeşile boyandı - Son Dakika
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