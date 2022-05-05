Ankara'da yağmur sonrası kartpostallık gökkuşağı görüntüsü - Son Dakika
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Ankara'da yağmur sonrası kartpostallık gökkuşağı görüntüsü

05.05.2022 19:37
Ankara'da yağmur sonrası kartpostallık gökkuşağı görüntüsü

Ankara'da etkili olan yağış sonrası şehrin üstünde kartpostallık görüntü oluştu.

Ankara'da etkili olan yağış sonrası şehrin üstünde kartpostallık görüntü oluştu. Kaydedilen görüntülerde şehrin üstünde oluşan gökkuşağı net gözüküyor.

Ankara'da akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Bir süre devam eden yağış sonrası kapalı bulutların arasından güneş tekrar gözüktü. Güneşin çıkmasının ardından şehrin üstünde gökkuşağı oluştu. Kartpostallık görüntüleri aratmayan o anlar, fotoğraf karelerine yansıdı.

(Musa Erdoğan - İHA)

Ankara'da yağmur sonrası kartpostallık gökkuşağı görüntüsü
Ankara'da yağmur sonrası kartpostallık gökkuşağı görüntüsü
Ankara'da yağmur sonrası kartpostallık gökkuşağı görüntüsü
Ankara'da yağmur sonrası kartpostallık gökkuşağı görüntüsü
Ankara'da yağmur sonrası kartpostallık gökkuşağı görüntüsü
Ankara'da yağmur sonrası kartpostallık gökkuşağı görüntüsü

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara'da yağmur sonrası kartpostallık gökkuşağı görüntüsü - Son Dakika


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