Ankara'da yakalanan 5 DEAŞ'lı, yılbaşı kutlamalarına yönelik eylem talimatı almış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da yakalanan 5 DEAŞ'lı, yılbaşı kutlamalarına yönelik eylem talimatı almış - Son Dakika

Ankara'da yakalanan 5 DEAŞ'lı, yılbaşı kutlamalarına yönelik eylem talimatı almış

6 saat önce

ANKARA'da yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, 4'ü tutuklanan, 1'i serbest bırakılan 5 şüphelinin, Kızılay'da yılbaşı kutlamalarına yönelik eylem yapması yönünde talimat aldıkları ortaya çıktı.

Ankara'da yakalanan 5 DEAŞ'lı, yılbaşı kutlamalarına yönelik eylem talimatı almış, System.String[]
ANKARA'da yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, 4'ü tutuklanan, 1'i serbest bırakılan 5 şüphelinin, Kızılay'da yılbaşı kutlamalarına yönelik eylem yapması yönünde talimat aldıkları ortaya çıktı.

Ankara Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 31 Aralık'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, eylem için silah ve malzeme temini arayışı içerisinde oldukları belirlenen Irak uyruklu 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin bilgisayar ve cep telefonlarında yapılan incelemelerde, bomba yapımı ve askeri eğitim videoları bulundu. Eğitim videolarında, örgüt mensuplarının çocuklara verdiği eğitim görüntüleri yer aldı.

YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Bu arada 5 şüpheliden M.E.B.E.B.'nin, örgüt adına kentte eylem yapmak amacıyla sosyal medya hesaplarından örgüt mensupları ile irtibat kurduğu öğrenildi. İfadesinde, bekçi ve polis merkezleri ile Kızılay'da yılbaşı kutlamalarına yönelik eylem yapması yönünde talimat aldığını belirtilen, M.E.B.E.B'nin, örgüt mensupları ile yaptığı yazışmasında, "Çokca silaha ihtiyacımız var. Bunun için bir şey yapamıyoruz. Eğer silahlarımız olsa her gün polisten yaralı, ölüm haberlerini işitirsiniz" dediği öğrenildi.

BEKÇİLERE YÖNELİK EYLEM TEKLİFİ

Yapılan incelemede örgüt mensupları ile çekildikleri fotoğrafları ortaya çıkan Z.M.T.M.C.L.'nin, M.E.M.E.B'nin kendisine bekçilere yönelik eylem yapmak amacıyla teklifte bulunduğunu; ancak kendisinin bundan korkarak kabul etmediğini söylediği belirtildi. Şüphelilerden İ.M.H.H.'nın da ifadesinde, örgüt içerisinde ilk başta sağlık biriminde görev aldığını, daha sonra mayın döşeme biriminde ve bomba yerleştirme hakkında eğitim aldığını söylediği ortaya çıktı. Gözaltına alınan A.M.H.H.'nin de, sosyal medya hesabındaki yazışmalarında Türkiye'deki örgüt mensuplarını ihbar eden kişilere yönelik eylem yapmak için susturuculu silaha ihtiyacı olduğunu belirttiği öğrenildi. Şüphelilerden M.H.H.'nin de örgüt içerisinde sözde idari memur olarak çalıştığı öne sürüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ


- Ankara
Kızılay, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:54 Kaynak: DHA
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