Son Dakika Haberleri: Ankara'da yakalanan"çelik kasa hırsızları" tutuklandı
Son Dakika Güncel Ankara'da yakalanan'çelik kasa hırsızları' tutuklandı - Son Dakika

Ankara'da yakalanan"çelik kasa hırsızları" tutuklandı

6 saat önce

Sakarya'daki bir ikametten çelik kasa çaldıkları iddiasıyla Ankara'da yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Sakarya'daki bir ikametten çelik kasa çaldıkları iddiasıyla Ankara'da yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesindeki bir ikametteki çelik kasanın çalınmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan H.D. (37), Ö.Ü. (37) ve R.İ'nin (31) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Şüphelilerin Ankara'da olduğu bilgisine ulaşan ekipler, düzenlenen operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına alarak Sakarya'ya getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan ikametten çalınan çelik kasanın, Ankara'da boş bir arazide açılmış vaziyette bulunduğu öğrenildi.

Ankara'da yakalanan çelik kasa hırsızları tutuklandı

Adapazarı, Sakarya, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:10 Kaynak: AA
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