Ankara'da yakalanan DEAŞ'lı iki kardeşin soruşturması tamamladı - Son Dakika

Ankara'da yakalanan DEAŞ'lı iki kardeşin soruşturması tamamladı

18.01.2021 16:01
Ankara'da yakalanan DEAŞ'lı iki kardeşin soruşturması tamamladı, System.String[]

Ankara'da terör eylemi için keşif çalışması yaptıkları sırada yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu iki kardeş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Ankara'da terör eylemi için keşif çalışması yaptıkları sırada yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu iki kardeş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikten sonra Ankara'da terör eylemi için keşif ve istihbarat faaliyetinde bulunan iki kardeş, 10 Kasım 2020'de emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla yakalandı.

Üzerlerinde başkasına ait kimlik bulunan sanıklar Anvar Elmusa Elhayal ile kardeşi Amir Rakan Elmusa Elhayal'in, Suriye'de etkin olduğu dönemde DEAŞ'ın üst düzey sorumluları oldukları belirlendi.

Sanıklardan Anvar Elmusa Elhayal'a ait dijital materyallerde yapılan incelemede, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4 kişinin öldüğü terör saldırısının faili Ebu Ducane El Albani Kujtim Fejzulai'nin fotoğrafları bulundu.

Sanığın telefonunda, DEAŞ'ın sözde liderlerinden Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi'ye biat yemini yapıldığı anların görüntüleri ile bazı yerleşim yerlerinin koordinat bilgilerinin fotoğrafları ele geçirildi.

Elhayal'ın, örgüt adına edindiği yer belirleme programıyla yaptığı keşif bilgilerini örgüt elebaşlarına gönderdiği tespit edildi.

Avusturya'daki terör saldırısını düzenleyen teröristle bağlantısı ortaya çıkarılan Elhayal'ın yakalanmaması halinde Ankara'da benzer bir saldırı gerçekleştireceği bilgisine iddianamede yer verildi.

İddianamede, aynı zamanda kepçe operatörü olan sanığın, DEAŞ'ın Suriye'de yaptığı toplu katliamların ardından cesetlerin gömülmesi işleminden sorumlu olduğu da aktarıldı.

15 yıla kadar hapis talebi

Suçlamaları reddeden sanık Anvar Elmusa Elhayal, Suriye'de kepçe operatörlüğü yaptığını, DEAŞ'ın iş makinesine el koymasının ardından bölgeden kaçtığını iddia etti.

Türkiye'deki kardeşinin yanına gelerek tarım işçiliği yapmaya başladığını öne süren Elhayal, konum belirleme programını incelemek için telefonuna indirdiğini, herhangi bir yerin konum bilgisine ulaşmadığını savundu.

Elhayal, telefonunda bulunan DEAŞ mensubu teröristin fotoğrafının nasıl yüklendiği konusunda bilgisinin olmadığını öne sürdü.

Sanık Amir Rakan Elmusa Elhayal ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, terör örgütüyle ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

İddianamede, DEAŞ'lı kardeşlerin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Sanıklar, Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Ankara, Suriye, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da yakalanan DEAŞ'lı iki kardeşin soruşturması tamamladı - Son Dakika


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