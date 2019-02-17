Son Dakika Haberleri: Ankara'da Yakalanan Fetö'cü Çift Tutuklandı

Ankara'da Yakalanan Fetö'cü Çift Tutuklandı

47 dakika önce

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Ankara'da yakalanarak Karabük'e getirilen karı-koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara'da Yakalanan Fetö'cü Çift Tutuklandı, System.String[]
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Ankara'da yakalanarak Karabük'e getirilen karı-koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan haklarında arama kararı bulunan O. V. ve D. V. isimli şüpheliler ekipler tarafından düzenlenen operasyon ile Ankara ili Etimesgut ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:15 Kaynak: İHA

Karabük, Ankara, 3. Sayfa
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