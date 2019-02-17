Ankara'da Yakalanan Fetö'cü Çift Tutuklandı
47 dakika önce
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Ankara'da yakalanarak Karabük'e getirilen karı-koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Ankara
'da yakalanarak Karabük
'e getirilen karı-koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Karabük Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan haklarında arama kararı bulunan O. V. ve D. V. isimli şüpheliler ekipler tarafından düzenlenen operasyon ile Ankara ili Etimesgut
ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:15 Kaynak: İHA
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