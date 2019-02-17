Son Dakika Haberleri: Ankara'da Yakalanan Fetö Şüphelisi 2 Kişi Adliyede

Ankara'da Yakalanan Fetö Şüphelisi 2 Kişi Adliyede

20 dakika önce

Ankara'da yakalanan FETÖ şüphelisi 2 kişi adliyedeKARABÜK - Karabük'te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan 1'i kadın olmak üzere 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara'da yakalanan FETÖ şüphelisi 2 kişi adliyede

KARABÜK - Karabük'te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan 1'i kadın olmak üzere 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Karabük Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan haklarında arama kararı bulunan O. V. ve D. V. isimli şüpheliler ekipler tarafından düzenlenen operasyon ile Ankara ili Etimesgut ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara'dan Karabük'e getirilen şüpheliler Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünde yapılan gerekli işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:48 Kaynak: İHA

Karabük, Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP'den Bir İstifa Daha! Eski Belediye Başkanı DSP'nin Ankara Adayı Olacak KKTC'de Yakalanan 2 FETÖ Üyesi Türkiye'ye İade Edildi

MİT ve Emniyet'ten Ortak Operasyon! Kırmızı Bültenle Aranan 2 Terörist Yakalandı Liseli Kızı Kaçırıp Dehşeti Yaşatan Sapığın Savunması Pes Dedirtti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 16:08:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da Yakalanan Fetö Şüphelisi 2 Kişi Adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]