Ankara'da Yakalanan Fetö Şüphelisi 2 Kişi Adliyede

Ankara'da yakalanan FETÖ şüphelisi 2 kişi adliyedeKARABÜK - Karabük'te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan 1'i kadın olmak üzere 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara'da yakalanan FETÖ şüphelisi 2 kişi adliyede



KARABÜK - Karabük'te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan 1'i kadın olmak üzere 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Karabük Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan haklarında arama kararı bulunan O. V. ve D. V. isimli şüpheliler ekipler tarafından düzenlenen operasyon ile Ankara ili Etimesgut ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'dan Karabük'e getirilen şüpheliler Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünde yapılan gerekli işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

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