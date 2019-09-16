Son Dakika Haberleri: Ankara'da yakalanan FETÖ şüphelisi Antalya'da tutuklandı
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Ankara'da yakalanan FETÖ şüphelisi Antalya'da tutuklandı

45 dakika önce

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla Ankara'da yakalanan zanlı tutuklandı.

Ankara'da yakalanan FETÖ şüphelisi Antalya'da tutuklandı, System.String[]

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla Ankara'da yakalanan zanlı tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı verilen şüpheli A.K'nin Ankara'da olduğu bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı.

Ankara'da 12 Eylül'de gözaltına alınan A.K, işlemlerinin ardından Manavgat'a gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Şüphelinin örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığının tespit edildiği bildirildi.

Antalya, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:58 Kaynak: AA
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