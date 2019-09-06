Son Dakika Haberleri: Ankara'da yakalanan katil zanlısı koca niğde'ye getirildi
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Ankara'da yakalanan katil zanlısı koca niğde'ye getirildi

27 dakika önce

NİĞDE'de boşanma aşamasındaki eşi Sibel Çetinel'i tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçtığı Ankara'da yakalanan Murat Çetinel, sorgulanmak üzere Niğde Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Ankara'da yakalanan katil zanlısı koca niğde'ye getirildi, System.String[]

NİĞDE'de boşanma aşamasındaki eşi Sibel Çetinel'i tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçtığı Ankara'da yakalanan Murat Çetinel, sorgulanmak üzere Niğde Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Olay, pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Öğretmenler Okulu 4 Sokak'taki Aybarlar İnci Apartmanı'nın 4'üncü katında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Sibel ve Murat Çetinel çifti arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Murat Çetinel, tabancasını çekip eşine ateş etti. Sibel Çetinel, merminin başına isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sibel Çetinel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, olay sonrası kaçan Murat Çetinel'in yakalanması için özel ekip kurdu. Özel ekip, çalışmalarını şüphelinin gidebileceği Karaman, Konya ve Ankara'da yoğunlaştırdı. Çetinel'e yardım ettiği belirlenen şüphelilerin de ifadesini alan özel ekip, katil zanlısının Ankara'da bir inşaat alanında saklandığını tespit etti. Murat Çetinel, Niğde ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonla, olaydan 3 gün sonra yakalandı. Ankara'da işlemleri tamamlanan Çetinel, gece saatlerinde geniş güvenlik önlemi altında Niğde'ye getirildi. Murat Çetinel'in Niğde Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:07 Kaynak: DHA
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