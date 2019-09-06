Son Dakika Haberleri: Ankara'da yakalanan katil zanlısı koca niğde'ye getirildi (3)
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Ankara'da yakalanan katil zanlısı koca niğde'ye getirildi (3)

48 dakika önce

TUTUKLANDIBoşanma aşamasındaki eşi Sibel Çetinel'i öldürdükten sonra kaçtığı Ankara'da yakalanıp Niğde'ye getirilen Murat Çetinel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara'da yakalanan katil zanlısı koca niğde'ye getirildi (3), System.String[]

TUTUKLANDI
Boşanma aşamasındaki eşi Sibel Çetinel'i öldürdükten sonra kaçtığı Ankara'da yakalanıp Niğde'ye getirilen Murat Çetinel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Ankara, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:52 Kaynak: DHA
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