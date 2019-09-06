Ankara'da yakalanan katil zanlısı koca niğde'ye getirildi (3)
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TUTUKLANDIBoşanma aşamasındaki eşi Sibel Çetinel'i öldürdükten sonra kaçtığı Ankara'da yakalanıp Niğde'ye getirilen Murat Çetinel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:52 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Boşanma aşamasındaki eşi Sibel Çetinel'i öldürdükten sonra kaçtığı Ankara'da yakalanıp Niğde'ye getirilen Murat Çetinel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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