Ankara'da yakalanan uyuşturucu satıcısının üzerinden 840 adet hap çıktı - Son Dakika

Ankara'da yakalanan uyuşturucu satıcısının üzerinden 840 adet hap çıktı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada yakalanan yabancı uyruklu uyuşturucu satıcısının üzerinden 840 adet uyuşturucu hap çıktı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada yakalanan yabancı uyruklu uyuşturucu satıcısının üzerinden 840 adet uyuşturucu hap çıktı. Ankara Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada Etlik Mahallesi'nde semt pazarında çalışan Irak uyruklu A.M.E.A.'nın uyuşturucu satıcısı olduğunu tespit etti. Semt pazarına baskın yapan ekipler, orada bulunan Irak uyruklu A.M.E.A.'nın üst aramasında Captagon olarak da bilinen 840 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANKARA

Son Dakika

Bakan Varank'tan televizyona çıkan uzmanlara yerli aşı sitemi! Bir kişiyi ayrı tutup isim verdi

Yasak Elma'nın başrol oyuncusu diziye veda ediyor

Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler

Son Dakika! Bakan Soylu: Thodex'te 2 milyar dolarlık bir bulgu yok, 108 milyon dolarlık bir portföy söz konusu

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan S-400 krizini körükleyecek sözler: ABD, Türkiye'yi doğrudan uyardı

Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu

Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi

Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş