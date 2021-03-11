Ankara'da yakılmış köpek leşleri toplandı - Son Dakika

Ankara'da yakılmış köpek leşleri toplandı
11.03.2021 14:10
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde boş arazide bulunan yakılmış köpek leşleri belediye ekipleri tarafından toplandı.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde boş arazide bulunan yakılmış köpek leşleri belediye ekipleri tarafından toplandı.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde boş arazide yakılmış köpek leşleri bulunmuştu. Olayın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan incelemede köpeklerin öldükten sonra yakıldığı tespit edildi. Büyükşehir Belediyesine bağlı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, olayla ilgili tutanak tutarak, köpek leşlerini ayrıntılı incelemek üzere topladılar. - ANKARA
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