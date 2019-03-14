Son Dakika Haberleri: Ankara'da Yakıt Yüklü Tren Raydan Çıktı (3)

Ankara'da Yakıt Yüklü Tren Raydan Çıktı (3)

1 saat önce

VAGONLARDAKİ YAKIT TAHLİYE EDİLDİAnkara'nın Sincan ilçesinde raydan çıkan akaryakıt yüklü trenin lokomotifi ve vagonların kurtarılması için TCDD ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ankara'da Yakıt Yüklü Tren Raydan Çıktı (3), System.String[]
VAGONLARDAKİ YAKIT TAHLİYE EDİLDİ

Ankara'nın Sincan ilçesinde raydan çıkan akaryakıt yüklü trenin lokomotifi ve vagonların kurtarılması için TCDD ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor. Çalışma kapsamında önce 4 vagondaki mazot, tahliye hortumlarıyla tankerlere aktarıldı. Mazot, tankerlerle özel bir akaryakıt istasyonuna götürüldü. Tahliye edilen vagonlardan 3'ü, başka bir lokomotifle çekilerek raylara çıkarıldı. Diğer vagonlar ile lokomotifi kurtarma çalışması ise sürüyor. Lokomotif ile vagonlar, tümünün raylara çıkarılmasının ardından çekilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:44 Kaynak: DHA

Sincan, Ankara, Güncel
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