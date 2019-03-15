Ankara'da Yakıt Yüklü Tren Raydan Çıktı (4)
1 saat önce
3 VAGON OLAY YERİNDEN KALDIRILDIAnkara'nın Sincan ilçesinde raydan çıkan akaryakıt yüklü trenin lokomotifi ve vagonların kurtarılması için TCDD ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar, gece saatlerinde de devam etti.
3 VAGON OLAY YERİNDEN KALDIRILDI Ankara
'nın Sincan
ilçesinde raydan çıkan akaryakıt yüklü trenin lokomotifi ve vagonların kurtarılması için TCDD ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar, gece saatlerinde de devam etti. Çalışma kapsamında gündüz saatlerinde önce 4 vagondaki mazot, tahliye hortumlarıyla tankerlere aktarıldı. Tahliye edilen mazot, tankerlerle özel bir akaryakıt istasyonuna götürüldü. Boşaltılan vagonların 3'ü ise başka bir lokomotifle çekilerek olay yerinden kaldırıldı. Kaza yerinde kalan 2 vagon ile lokomotifi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:12 Kaynak: DHA
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