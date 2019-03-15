Son Dakika Haberleri: Ankara'da Yakıt Yüklü Tren Raydan Çıktı (4)

Ankara'da Yakıt Yüklü Tren Raydan Çıktı (4)

1 saat önce

3 VAGON OLAY YERİNDEN KALDIRILDIAnkara'nın Sincan ilçesinde raydan çıkan akaryakıt yüklü trenin lokomotifi ve vagonların kurtarılması için TCDD ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar, gece saatlerinde de devam etti.

Ankara'da Yakıt Yüklü Tren Raydan Çıktı (4), System.String[]
3 VAGON OLAY YERİNDEN KALDIRILDI

Ankara'nın Sincan ilçesinde raydan çıkan akaryakıt yüklü trenin lokomotifi ve vagonların kurtarılması için TCDD ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar, gece saatlerinde de devam etti. Çalışma kapsamında gündüz saatlerinde önce 4 vagondaki mazot, tahliye hortumlarıyla tankerlere aktarıldı. Tahliye edilen mazot, tankerlerle özel bir akaryakıt istasyonuna götürüldü. Boşaltılan vagonların 3'ü ise başka bir lokomotifle çekilerek olay yerinden kaldırıldı. Kaza yerinde kalan 2 vagon ile lokomotifi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:12 Kaynak: DHA

Sincan, Ankara, Güncel
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