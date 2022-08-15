Ankara'da Etkili Olan Fırtınadan Afad Başkanlığı Binası Etkilendi: Duvarları Uçtu

İstanbul , Bursa , Yalova 'nın ardından Ankara'da bugün öğleden sonra kuvvetli sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Eskişehir Yolu üzerindeki AFAD'ın Başkanlık binası da fırtınadan etkilendi.

Ankara 'da yaklaşık 1 saat süren fırtına ve sağanak yağış nedeniyle İçişleri Bakanlığı 'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ( AFAD ) Dumlupınar Bulvarı üzerindeki binası etkilendi. Binanın çatı katına yakın olan bölümündeki duvarlar uçtu.

Kaynak: ANKA

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