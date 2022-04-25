Ankara'da yaklaşık 450 yıllık olduğu sanılan tablo ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da yaklaşık 450 yıllık olduğu sanılan tablo ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

25.04.2022 17:38
Ankara'da yaklaşık 450 yıllık olduğu sanılan tablo ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen üç ayrı operasyonda yaklaşık 450 yıllık olduğu sanılan tablo ile İbranice iki el yazmasının da arasında bulunduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen üç ayrı operasyonda yaklaşık 450 yıllık olduğu sanılan tablo ile İbranice iki el yazmasının da arasında bulunduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mamak ilçesinde şüpheli H.Y'nin yaklaşık 450-500 yıllık olduğu sanılan tablo ile İbranice el yazmalarını 1,5 milyon dolar karşılığında satacağı bilgisine ulaşan Jandarma ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Şüpheli H.Y'nin iş yerindeki aramada 2 yağlı boya tablo, 9 ve 3 metre uzunluklarında deri üzerine İbranice el yazması, 2 eski döneme ait kama, 1 el dedektörü ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Eserler değerlendirilmek üzere Ankara Etnografya Müzesine teslim edildi, H.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

Elmadağ'daki 2 şüphelide 47 sikke ele geçirildi

Elmadağ'da oturan A.İ. ve O.U'nun tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşan Jandarma ekipleri, Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yasal izinlerin ardından şüphelilerin adresine operasyon düzenledi.

Aramada bulunan tarihi eser niteliği taşıyan 47 sikkeye, Anadolu Medeniyetleri Müzesine teslim edilmek üzere el konuldu, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan Ayaş ilçesinde kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaşan Jandarma ekipleri, Ayaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyon sonucunda şüpheliler Y.S, M.S, O.K. ve B.T'yi yakaladı.

Operasyonda, 1 iş makinesi ile 1 el dedektörü ele geçirildi.??????????????

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da yaklaşık 450 yıllık olduğu sanılan tablo ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika


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