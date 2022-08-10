Paraşüt kazasında ölen öğretmeni öğrencileri gözyaşlarıyla uğurladı - Son Dakika
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Paraşüt kazasında ölen öğretmeni öğrencileri gözyaşlarıyla uğurladı

10.08.2022 12:22

Ankara'da yamaç paraşütü yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cengiz Gültekin (45) için görev yaptığı ilçede cenaze namazı kılındı.

Ankara'da yamaç paraşütü yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cengiz Gültekin (45) için görev yaptığı ilçede cenaze namazı kılındı. Görme engelli öğrencinin paraşütle uçma hayalini gerçekleştiren okul müdürü Cengiz Gültekin, gözyaşlarıyla uğurlandı.

Ankara'da yamaç paraşütü yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu vefat eden Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cengiz Gültekin (45) için görev yaptığı ilçede Hıfzıbey Camiinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, Ahmetli İlçe Milli Eğitim Müdürü Cendel Akçay, sevenleri ve öğrencileri katıldı. Erkek öğrenciler cenaze namazında saf tutarken kız öğrenciler de tabutun arkasında gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından Cengiz Gültekin'in cenazesi defnedilmek üzere Kütahya'nın Simav ilçesine dualarla uğurlandı.

Cengiz Gültekin'in eşi Çiğdem Gültekin'in Gazi Ortaokulunda Din Kültürü öğretmeni olduğu, Enzel (14) ve Alperen (9) isimlerinde 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Öte yandan paraşüt kazasında hayatını kaybeden öğretmen Cengiz Gültekin'den paraşütle atlayışlar yaptığı görüntüler kaldı. Ayrıca Gültekin'in 2020 yılında görme engelli Bayram Sönmez'in paraşütle atlama hayalini gerçekleştirdiği öğrenildi. Gültekin o anları sosyal medya hesabından paylaştı. - MANİSA

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Paraşüt kazasında hayatını kaybeden okul müdürünün cenazesi Kütahya'da defnedildi Paraşüt kazasında hayatını kaybeden okul müdürünün cenazesi Kütahya'da defnedildi Okul müdürünün yamaç paraşütü yaparken öldüğü kaza kamerada (2) Okul müdürünün yamaç paraşütü yaparken öldüğü kaza kamerada (2)
Kaynak: İHA

Hisarcık, Ahmetli, Ankara, Manisa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Paraşüt kazasında ölen öğretmeni öğrencileri gözyaşlarıyla uğurladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Paraşüt kazasında ölen öğretmeni öğrencileri gözyaşlarıyla uğurladı - Son Dakika
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