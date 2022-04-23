Ankara'da yanan evin sahibi hastanelik oldu, 8 tavşan öldü - Son Dakika
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Ankara'da yanan evin sahibi hastanelik oldu, 8 tavşan öldü

23.04.2022 15:13
Ankara'da yanan evin sahibi hastanelik oldu, 8 tavşan öldü

ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen Şükriye Bilgili (85) hastaneye kaldırıldı, 8 tavşan da öldü.

ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen Şükriye Bilgili (85) hastaneye kaldırıldı, 8 tavşan da öldü. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde, Şükriye Bilgili'nin yaşadığı tek katlı evde saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Şükriye Bilgili'nin, ekmek yapmak için evin bahçesinde yaktığı ateş, bir süre sonra büyüyerek eve sıçradı. Yangına müdahale etmek isteyen Bilgili, dumandan etkilenerek yere yığıldı. Komşuları tarafından kurtarılan Bilgili, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada yangın, evin bitişiğindeki ahıra ve yandaki diğer eve de sıçradı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Bilgili'nin evi kullanılamaz hale gelirken, diğer evde de hasar oluştu. Bilgili'nin bahçesinde beslediği 8 tavşanı da yangında öldü.

Şükriye Bilgili'nin akrabası Dürdane Bilgili, "Ben evde yemek hazırlıyordum ve o sırada yangın haberi geldi. Koşarak hemen buraya geldim; ama her tarafın yandığını gördük. Tansiyon hastası olan akrabamız hastaneye kaldırıldı. Çocukların küçük küçük hayvanları vardı bahçede. Onlardan 8 tane tavşan yanarak ölmüş" dedi.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü: Olay yerinden görüntüAlevlerden görüntüYanan evden görüntüDürdana Bilgili ile röp.Mahalleli ile röp.Genel detay

Haber-Kamera:  Fatih POYRAZ-Muhammet BAYRAM/ANKARA,


Ankara'da yanan evin sahibi hastanelik oldu, 8 tavşan öldü
Ankara'da yanan evin sahibi hastanelik oldu, 8 tavşan öldü
Ankara'da yanan evin sahibi hastanelik oldu, 8 tavşan öldü
Ankara'da yanan evin sahibi hastanelik oldu, 8 tavşan öldü
Ankara'da yanan evin sahibi hastanelik oldu, 8 tavşan öldü
Ankara'da yanan evin sahibi hastanelik oldu, 8 tavşan öldü
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Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, Yangın, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da yanan evin sahibi hastanelik oldu, 8 tavşan öldü - Son Dakika


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