Ankara'da yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi
4 saat önce
Kırıkkale-Ankara yolunda yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:37 Kaynak: İHA
Kırıkkale- Ankara
yolunda yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Kırıkkale - Ankara yolu Lalahan
mevkisinde meydana geldi. Akşam saatlerinde, seyir halindeki kamyonetin motor kısmında belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye ve polis ekiplerine haber verirken, yangının daha fazla büyümemesi için müdahale etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kamyonete müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrasında kamyonet kullanılamaz hale geldi. Polis
olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA
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