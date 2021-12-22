Ankara'da yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde aniden yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Yazı Mahallesi Cezayir Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.Ş.'ye ait olan beyaz bir otomobil aniden yanmaya başladı. Araç olay yerine hızla gelen polis ekiplerince çağırılan itfaiye tarafından söndürüldü. Yangına aracın motor aksamındaki sorunun neden olduğu öğrenildi.

(Doğukan Can Yüksel/İHA)