Ankara'da yangın: 4 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da yangın: 4 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

Ankara'da yangın: 4 ölü, 9 yaralı

6 saat önce

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

Ankara'da yangın: 4 ölü, 9 yaralı, System.String[]

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi 439. Sokak'ta 3 katlı bir binanın alt katında sabah saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında yılbaşı eğlencesi için evde bulundukları öğrenilen 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yangında Seyfi G., Semih A., Naci C. ile henüz kimliği tespit edilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Altındağ, Ankara, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi
Son dakika: Ankara'da apartman yangını: 4 kişi yaşamını yitirdi Ankara'da 4 kişinin yaşamına sebep olan yangında, evdekilerin yıl başını kutladığı öğrenildi Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi

Son Dakika Haberleri
15:12 Tayland'a gitmek üzere Litvanya'dan yola çıkan bisikletli Osmaniye'de mola verdi - Son Dakika
15:11 DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika
15:10 Tel Abyad'da bombalı araçlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
15:10 Vekiller 4 kişinin hayatını kaybettiği binada incelemelerde bulundu - Son Dakika
15:10 Kocaeli'de kadına tacizde bulunduğu ileri sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika
15:00 Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi - Son Dakika
14:30 Yılın ilk gününde sahiller dolup taştı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 15:16:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da yangın: 4 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]