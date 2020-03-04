Ankara'da yangın: 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Ankara'da yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

23 dakika önce

Ankara'da yangın: 5 kişi dumandan etkilendiANKARA'da, 4 katlı bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

Ankara'da yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

ANKARA'da, 4 katlı bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Mamak ilçesi Başak Mahallesi'nde çıktı. Başak Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın son katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Yanan dairede yaşayanlar, kendi imkanlarıyla binayı terk ederken, alt katlarda oturan apartman sakinleri ise yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da balkonlarında bekleyen bina sakinlerini merdivenli araçla kurtardı. Yoğun dumandan etkilenen yanan evdeki Metin, Muhammet, Alpaslan ve Anahanım V. ile komşuları Ömer K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın anında arka bahçede olduğunu belirten Hüsamettin Öztürk, binadan çığlık sesleri duyduğunu belirtti. Öztürk, "Balkondan gelen bir ses 'Özlem abla yetiş, evim yanıyor' diyordu. Daha sonra evdekileri kurtarmak için herkes seferber oldu" dedi.

Ankara'da yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

İtfaiye, Ankara, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:59 Kaynak: DHA
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